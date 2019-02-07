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07.02.19 16:34
Почти 6 тыс. человек остаются без света в Рязанской области после снегопада
В общей сложности без света остаются 5,7 тыс. человек.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 65 бригад в составе 180 человек и 67 единиц техники.
Ранее сообщалось, что снегопад нарушил энергоснабжение населенных пунктов в Скопинском, Спасском, Шиловском и Ряжском районах Рязанской области (10 тыс. человек).
Для обеспечения скорейшего восстановления электроснабжения в Рязанскую область дополнительно направлены бригады от филиалов МРСК Центра и Приволжья - "Нижновэнерго", "Тулэнерго" и "Владимирэнерго", от филиалов МРСК Центра - "Тамбовэнерго" и "Липецэнерго".
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