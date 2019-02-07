Самарский Минздрав предложил чиновникам сесть на диету в рамках марафона "Живи легче"

07.02.19 16:42

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения Самарской области предложило чиновникам регионального правительства поучаствовать в пилотном марафоне по снижению веса "Живи легче", чтобы обратить внимание граждан на проблемы со здоровьем, возникающие из-за лишнего веса.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" главный врач самарского областного центра медицинской профилактики "Центр общественного здоровья" Александр Муравец, в настоящее время на добровольных началах подали заявки команды от шести ведомств.

"Это проект, который достаточно триумфально идет по миру. Мы решили тоже попробовать. Основная цель марафона - создать микросоциальную группу на рабочем месте, объединенную общей задачей. Когда люди поддерживают друг друга в стремлении к снижению лишнего веса, это очень важно. Так как все мы большую часть времени проводим на работе", - сказал А.Муравец.

Основа проекта - это полная добровольность и осознание личной ответственности за свое здоровье. "Между министерствами пройдет пилотный марафон. Команда должна включать не менее 10 участников, но сейчас у нас среднее число участников около 20. Естественно, мы планируем проводить подобные марафоны для сотрудников предприятий и других организаций города, если первый опыт окажется успешным", - пояснил он.

По словам А.Муравца, марафон продлиться 2,5 месяца, в течении которых участники смогут пройти медицинское обследование в начале и в конце проекта, получить информацию о здоровом питании и рекомендации по двигательной активности диетологов и многое другое.

"Проводимое медицинское обследование позволит оценить как общее состояние здоровья участников, так и конкретные детали, связанные с соотношением воды, жира и мышечной тканей в организме. Людям будет предлагаться различная информационная поддержка по обычной ходьбе, по скандинавской ходьбе, информация от главного диетолога. Человек может сам выбрать, что ему удобнее: пойти на встречу, либо принять участие в интерактивном вебинаре, задавая вопросы в чате, либо посмотреть запись в удобное время", - отметил А.Муравец.

По его словам, по итогам марафона будут названы победители в нескольких номинаций.

"Основной номинацией по итогам марафона будет суммарная потеря веса командой, также будет оцениваться средняя потеря веса членов команды, самая большая индивидуальная потеря веса, самая большая команда. Номинации звучат забавно, но я хочу подчеркнуть, что проблема лишнего веса - это не вопрос улучшения внешности. Это вопрос последствий избыточного веса: возникновение заболеваний, которые могут привести к утрате трудоспособности, сокращению продолжительности жизни. Надеемся, что марафон с участием чиновников позволит поднять вопрос лишнего веса и ответственности за свое здоровье на высокий уровень социальной значимости", - отметил А.Муравец.