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ОП просит главу Карелии разобраться с неправомерным изъятием шести детей из семьи

© РИА Новости. Игорь Зарембо
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Член Общественной палаты РФ Элина Жгутова направила обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой обратить внимание на ситуацию с неправомерным, по ее мнению, изъятием детей из семьи Киселевых в Костомукше.

"Уважаемый Артур Олегович, прошу вас взять под личный контроль ситуацию с возможным неправомерным вмешательством в многодетную семью со стороны органов опеки и полиции города Костомукша. (...) Прошу вас привлечь надзорные органы и органы общественного контроля для объективности оценки ситуации", - отмечает Э.Жгутова в видеообращении, размещенном в сети.

По словам члена Общественной палаты, семья Киселевых - благополучная, живет в четырехкомнатной квартире. Э.Жгутова отмечает, что у семьи проблемы начались, когда Анатолий Киселев узнал о поборах в школе, где учатся дети. После этого мужчина обнародовал документ, заявив, что учреждение полностью находится на государственной дотации.

"Затем пошли придирки, несколько раз привлекали семью по статье 5.35 административного кодекса (ненадлежащее воспитание). Несколько раз опека выходила в суд, получала отказ. Но в последний раз апелляцию Верховный суд республики удовлетворил", - сказала Э.Жгутова.

Решение об ограничении родителей в правах на детей вступило в силу 28 сентября 2018 года. Затем, во время пребывания матери Лидии Киселевой в Москве, пять детей были изъяты, помещены в одно из учреждений департамента соцзащиты Москвы, где находятся по настоящее время. Шестой ребенок был изъят позднее. Как добавила Э.Жгутова, родителей к детям не пускают, никакой связи нет.

Она подчеркнула, что в Общественной палате готовы создать комиссию с привлечением экспертов, гражданских активистов для проведения выездного расследования инцидента.

Как следует из комментария аппарата детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, к уполномоченному обращений по оказанию помощи от супругов Киселёвых и их детей не поступало. При этом в сообщении отмечается, что информация, распространенная о семье "не соответствует действительности и не может быть расценена как объективная".

"Однако ситуация, в которой сегодня находятся дети супругов Киселевых, по мнению уполномоченного, требует его личного вмешательства и привлечения компетентных специалистов", - говорится в сообщении.

В аппарате омбудсмена поясняют, что в настоящее время несовершеннолетние дети находятся за пределами Карелии, после их возвращения на территорию региона Г.Сараев намерен предложить семье помощь по разрешению ситуации и взять под личный контроль вопрос защиты их прав.

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