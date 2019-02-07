Первую очередь нового полигона захоронения ТКО в Туле к июлю 2019г ведут в строй

07.02.19 16:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - ООО "Хартия" (Москва) планирует ввести первую очередь нового полигона захоронения твердых коммунальных отходов в Ленинском районе Тулы к июлю 2019 года, сообщает пресс-служба облправительства.

Площадь полигона составит 28 га, срок использования - 22 года. На начальном этапе получены все необходимые согласования, пройдена экологическая экспертиза.

"Строительство всей инфраструктуры полигона ТКО предусмотрено в три этапа. Срок ввода первой очереди, которая включает в себя первую карту захоронения отходов площадью 7 га, - 1 июля 2019 года. Объект будет оснащен искусственной гидроизоляцией и дренажной системой отвода фильтрата, локальными очистными сооружениями", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта не уточняется.

В перспективе рядом с площадкой полигона региональный оператор планирует ввести в эксплуатацию современный производственно-технический комплект по обращению с отходами.

Ранее сообщалось, что ООО "Хартия" планирует инвестировать в проекты в Тульской области порядка 3,2 млрд рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Хартия" зарегистрировано в 2012 году. Компания принадлежит Александру Цуркану (40% уставного капитала) и ООО "Экогрупп" (60%), которое, в свою очередь, на 100% принадлежит Игорю Чайке, младшему сыну генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Основной вид деятельности компании - сбор отходов.

С 1 января 2019 года начали работу два региональных оператора: ООО "Хартия" - в границах Тулы (в том числе Ленинского района), Щекинского и Киреевского районов, ООО "МСК-НТ" - на остальной территории региона.