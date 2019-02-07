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Прокуратура Поморья разъяснила обстоятельства списания задолженности за ЖКУ

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
7 февраля. Interfax-Russia.ru - В прокуратуру Архангельской области поступили обращения депутатов регионального парламента о принятии мер в части списания долгов за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Ранее СМИ сообщили, что в Республике Чечня было удовлетворено исковое заявление прокурора о списании дебиторской задолженности населения. От двух депутатов Архангельского областного Собрания поступили соответствующие запросы, возможна ли такая ситуация в нашем регионе. Поэтому мы разъясняем позицию прокуратуры", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

По информации ведомства, своевременная платы за коммунальные услуги является прямой обязанностью их потребителей, а вмешательство органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций согласно ст. 26 ФЗ "О прокуратуре РФ" недопустимо.

"В соответствии с действующим законодательством истечение срока исковой давности не является единственным условием списания дебиторской задолженности и безусловным основанием для освобождения граждан и организаций от исполнения взятых на себя обязательств. Такая задолженность подлежит списанию только в случае признания ее невозможной для взыскания. Нереальность взыскания определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом", - говорится в сообщении.

Требование о взыскании задолженности по уплате коммунальных платежей с конкретного лица принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Обстоятельства устанавливаются судом при разрешении спора в каждом случае индивидуально, добавляет прокуратура.

В январе районный суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей. Суд удовлетворил иск прокуратуры, посчитав, что компания не исполнила требования законодательства и не составила документы, необходимые для списания задолженности населения, которую в силу истечения сроков исковой давности невозможно взыскать. В прокуратуре считают, что требования об оплате создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения.

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