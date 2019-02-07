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Корабли Северного флота главе с "Адмиралом Горшковым" проводят учения в Арктике

© РИА Новости. Александр Гальперин
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Головной фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в составе отряда боевых кораблей провёл учения по связи в Баренцевом море, сообщил в четверг Северный флот.

"На последнем этапе совместного выхода в море экипаж фрегата отработает задачи по обеспечению противовоздушной обороны отряда кораблей и по противоподводно-диверсионной обороне при якорной стоянке на незащищённом рейде", - сказано в пресс-релизе.

В ходе уже проведённых учений "Адмирал Горшков" играл роль флагманского корабля отряда, с которого осуществлялось управление совместными манёврами. Вместе с фрегатом в манёврах участвовали многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и морской буксир "Николай Чикер".

Ранее экипаж фрегата задействовался в учениях по оказанию помощи условно терпящему бедствие надводному кораблю, пополнению запасов от танкера в море и других, информирует штаб СФ.

В Баренцевом море фрегат выполняет учебно-боевые задачи с 26 января. "В нынешнем году фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" совершит свой первый дальний поход в различные районы Мирового океана", - сказано в сообщении.

"Адмирал Горшков" принят в боевой состав СФ в прошлом году. В Баренцевом и в Белом морях он провел ряд испытательных и учебно-боевых стрельб ракетным и артиллерийским оружием, в том числе главным ударным комплексом: крылатыми ракетами "Калибр". Фрегат также выполнил стрельбы комплексом противовоздушной обороны "Полимент-Редут", подтвердивших его высокие тактико-технические характеристики.

Фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 - первый надводный корабль - носитель крылатых ракет "Калибр" на СФ. Он прибыл на флот 8 сентября и был зачислен в состав дивизии ракетных кораблей СФ - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, куда также входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".

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