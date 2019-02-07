Несколько участков федеральных трасс закрыто в Поволжье из-за непогоды

07.02.19 17:08

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Проезд к Оренбургу от М5 "Урал" в Самарской области закрыт для всех видов транспорта из-за низовой метели, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор" (подведомственно Росавтодору).

"В связи с ухудшением погодных условий (сильный снег, низовая метель) с 16:30 (мск) 7 февраля введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 "Урал" в Самарской области. В целях безопасности участников дорожного движения проезд запрещен на участке с 97 по 129 км в Нефтегорском и Алексеевском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объезд закрытого участка трассы организован через село Богатое.

Ранее в четверг с 14:30 (мск) 7 февраля введено временное ограничение движения грузовых транспортных средств на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области в связи с сильным снегопадом. Транзитному транспорту не рекомендуется проезжать участок с 890 по 976 км - от Сызрани до Тольятти.

Ориентировочно, время ограничения движения в зависимости от погодных условий продлится до 19:00 часов (мск) сегодня.

Кроме того, движение транспорта временно запрещено на участке федеральной автотрассы в Саратовской области из-за сильной метели, сообщается на сайте Федерального управления автодорог "Большая Волга" в четверг.

"В связи с сильной метелью на территории Казахстана и закрытием таможенной границы ограничено движение на участке 324-325 км федеральной дороги А-298 "Р-228"-Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан в Саратовской области в направлении на выезд из РФ",- говорится в сообщении.

По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в Саратове еще несколько суток.