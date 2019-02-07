Первое оленеводческое фермерское хозяйство со стадом в 1,2 тыс оленей создано на Ямале

07.02.19 17:10

© РИА Новости. Максим Блинов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Оленеводческое фермерское хозяйство, в которое вошли три семьи, владеющие 1,2 тыс. оленей, впервые зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Новое малое предприятие планирует в текущем году заготовить около 10 тонн мяса.

В пресс-релизе говорится, что создание фермерского хозяйства автоматически придает его участникам статус сельхозтоваропроизводителей и обеспечивает им право на государственную поддержку. В оленеводстве она предоставляется на содержание поголовья и на производство мяса. Также фермерское хозяйство сможет участвовать в конкурсах на получение федеральных и региональных грантов.

"Надеемся, что первый опыт будет положительным, и многие пойдут по этому пути", - отметил директор госучреждения ЯНАО "Дирекция по развитию сельских территорий" Дмитрий Шмелев, слова которого приводятся в сообщении.

Специалисты дирекции проводят индивидуальные консультации с оленеводами, заинтересованными в создании фермерских хозяйств. С конца прошлого года в дирекцию обратились более 30 человек, четверо уже оформили заявления на регистрацию оленеводческих хозяйств.

Ранее сообщалось, что ЯНАО рассматривает возможность предоставления грантов "агростартап" на развитие вновь создаваемых крестьянско-фермерских хозяйств. В ЯНАО выпасается самое крупное в мире стадо одомашненных северных оленей - порядка 666,7 тыс. голов.