Занятия в школах отменены в самом северном районе Сахалина

08.02.19 05:59

© РИА Новости. Алексей Владыкин

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Занятия в школах для учащихся 1-9-х классов отменены во всех школах Охинского района из-за сильного мороза, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в отделе образования Охинского городского округа.

"Занятия отменены сегодня во всех школах в районе с первого по девятый класс включительно из-за сильного мороза на улице. У нас почти неделю стоят сильные морозы, но сегодня из-за ветра мороз ощущается, как минус 39 градусов по Цельсию", - сказал собеседник агентства.

В управлении Сахалингидрометслужбы агентству рассказали, что такие температуры - "не сверхъестественные для севера Сахалина".

"Сместился очень холодный воздух с Якутии, очаг холода сместился прямо к нам. В предстоящие сутки еще будут сохраняться такие низкие температуры. А дальше постепенно будет теплеть. В течение ближайших трех суток на Сахалине сохранится еще очень холодная погода", - сообщил синоптик.

По его словам, в самые низкие температуры в ночь на пятницу были на севере Сахалина - от 33 градусов мороза в Охе до 42 градусов в селе Ныш Ногликского района.