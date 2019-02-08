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08.02.19 05:59
Занятия в школах отменены в самом северном районе Сахалина
"Занятия отменены сегодня во всех школах в районе с первого по девятый класс включительно из-за сильного мороза на улице. У нас почти неделю стоят сильные морозы, но сегодня из-за ветра мороз ощущается, как минус 39 градусов по Цельсию", - сказал собеседник агентства.
В управлении Сахалингидрометслужбы агентству рассказали, что такие температуры - "не сверхъестественные для севера Сахалина".
"Сместился очень холодный воздух с Якутии, очаг холода сместился прямо к нам. В предстоящие сутки еще будут сохраняться такие низкие температуры. А дальше постепенно будет теплеть. В течение ближайших трех суток на Сахалине сохранится еще очень холодная погода", - сообщил синоптик.
По его словам, в самые низкие температуры в ночь на пятницу были на севере Сахалина - от 33 градусов мороза в Охе до 42 градусов в селе Ныш Ногликского района.
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