Три новых вспышки ящура выявлено в двух районах Приморья

08.02.19 06:00

© РИА Новости. Александр Кондратюк

8 февраля. Interfax-Russia.ru - В трех подсобных хозяйствах Спасского и Октябрьского районов Приморья и городе Спасск-Дальний в четверг зафиксированы вспышки ящура, постановления об изъятии заболевших животных у фермеров опубликовано на официальном сайте администрации и органов власти Приморского края.

Новые распоряжения об изъятии животных датированы 7 февраля.

В понедельник администрация края сообщила, что вирус ящура остается в Спасском муниципальном районе. В остальных районах вирус остановлен и больше не распространяется. Привито более 100 тыс. животных.

Как сообщалось, ящур в Приморье был выявлен на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Проводится комплекс карантинных мероприятий.