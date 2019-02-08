Штормовое предупреждение из-за аномальных морозов продлили в Алтайском крае

08.02.19 06:10

© РИА Новости. Алексей Даничев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - В Алтайском крае аномальные морозы установились на более длительный срок, чем ожидали метеорологи: штормовое предупреждение продлили до 9 февраля, сообщает пресс-центр правительства региона.

"Штормовое предупреждение из-за морозов в Алтайском крае продлили по 9 февраля. В субботу в регионе сохранится аномально холодная погода, местами - сильный мороз. В Алтайском крае ночью 8 февраля будет минус 43 градуса. В Барнауле ночью столбики термометров опустятся до минус 38 градусов", - говорится в сообщении.

В субботу, как прогнозируется, температура воздуха опустится до минус 40 градусов. Немного потеплеет в регионе только в воскресенье - метеорологи прогнозируют минус 25 градусов.