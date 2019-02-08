Более 80 рейсов пассажирских автобусов отменили в Алтайском крае из-за сильных морозов

08.02.19 06:12

© РИА Новости. Руслан Кривобок

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Автовокзал Барнаула (Алтайский край) вновь не выпустил в рейсы десятки пассажирских автобусов из-за мороза около 35 градусов, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Сибирь " в справочной службе транспортного предприятия.

"Сегодня из-за аномальных морозов отменены 80 рейсов по различным направлениям, в основном отдаленным. Уже известно, что завтра также в рейс не выйдут порядка 13 автобусов", - сказали в справочной службе.

Там отметили, что некоторые автобусы не выходят в рейс из-за того, что водители не могут завести их в сильный мороз. Кроме того, перевозить пассажиров а такую погоду небезопасно.

В Барнауле в пятницу столбик термометра опустился до минус 33 градусов.