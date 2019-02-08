Оленеводы, рыбаки и охотники Таймыра получат бесплатные средства связи

08.02.19 06:14

© РИА Новости. Алексей Куденко

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Представители малочисленных коренных народов Севера на Таймыре, занимающиеся традиционным оленеводством, рыболовством и охотой, могут бесплатно получить оборудование для связи, сообщает пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

"Один раз в пять лет им (представителям малочисленных коренных народов Севера - ИФ) может быть предоставлена одна единица средств связи: радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор, источник питания, оборудование для обеспечения радиосвязи - тюнер, передатчик, антенно-мачтовое устройства, измерительный прибор, запасные части и расходные материалы, или их бесплатная экспертиза и регистрация", - говорится в сообщении.

Согласно соответствующим социальным программам, в текущем году на обеспечение бесплатной связью оленеводов, охотников и рыбаков из краевого и федерального бюджетов предусмотрено более 7,5 млн рублей.