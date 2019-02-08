Сахалинские сейсмологи второй месяц не получают зарплату

08.02.19 06:55

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Сахалинского филиала Единой Геофизической службы (СФ ЕГС) РАН уже второй месяц не получают зарплату, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в ведомстве.

"8 февраля - День российской науки. Но не у всех сегодня праздничное настроение. Сотрудники нашего филиала (в том числе сотрудники сейсмостанции "Южно-Сахалинск") уже второй месяц остаются без зарплаты, а нам нужно чем-то кормить свои семьи и на что-то жить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такая ситуация сложилась с начала 2019 года в связи с тем, что Министерство высшего образования и науки РФ не выделяет денежные средства из федерального бюджета для выполнения государственного задания Единой Геофизической службе РАН.

"Возникшая ситуация с финансированием может незамедлительно и существенно сказаться на эффективности работы оперативных служб Сахалинского филиала ЕГС РАН по землетрясениям и цунами, создавая угрозу национальной безопасности страны", - отметил сотрудник СФ ЕГС.

Он напомнил, что похожая ситуация была в середине 1990-х годов, когда из-за отсутствия финансирования закрыли несколько сейсмических станций на Сахалине и Курильских островах. В результате полностью отсутствовала информация о признаках подготовки катастрофических землетрясений на курильском о. Шикотан (в 1994 г.) и в Нефтегорске на севере Сахалина, произошедших в 1994 и в 1995 годах соответственно.