Более 10 тыс. свиней повторно привили от ящура в Приморье

08.02.19 07:43

© РИА Новости. Валерий Мельников

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Повторная вакцинация восприимчивых к ящуру животных началась в Приморье, привито 10,5 тыс. свиней, сообщает в пятницу пресс-служба администрации края.

"Повторная вакцинация началась 6 февраля и продлится пять дней. По состоянию на 7 февраля в угрожаемой зоне привито 10,5 тыс. свиней", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ящур в Приморье был выявлен на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Проводится комплекс карантинных мероприятий. Привито более 100 тыс. животных.

В понедельник администрация края сообщила, что вирус ящура остается в Спасском муниципальном районе. В остальных районах вирус остановлен и больше не распространяется. 7 февраля в одном из частных хозяйств Октябрьского района выявлена новая вспышка вируса.