На "Евровидение-2019" от России поедет Сергей Лазарев

08.02.19 07:50

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в мае в Тель-Авиве.

"Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит певец С.Лазарев", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга ВГТРК, который является официальным вещателем конкурса.

Там уточнили, что подробности расскажут в программе "Привет, Андрей", которая выйдет в эфир в субботу в 17:30 на телеканале "Россия 1".

В этом году 64-й конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая под девизом "Осмелься мечтать" (Dare to dream).

В прошлом году в Лиссабоне победительницей песенного турнира стала израильская певица Нетта Барзилай с песней "Toy" ("Игрушка"), набрав по результатам голосования жюри и зрителей 529 баллов. Таким образом, хозяином мероприятия вновь стал Израиль, как это уже было в 1979 и 1999 годах. Тогда конкурс оба раза проходил в Иерусалиме, но в этом году организатор - Европейский вещательный союз отказался от предложения премьера Беньямина Нетаньяху вновь провести его в Иерусалиме в пользу Тель-Авива.

В прошлом году Россию на конкурсе представляла певица Юлия Самойлова, которая в итоге не смогла пройти в финал. Годом ранее певицу по решению Службы безопасности Украины не пустили в Киев на "Евровидение-2017" из-за выступления в Крыму.