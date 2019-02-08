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08.02.19 08:14

Автобус с шахтерами перевернулся в Кузбассе, шесть человек погибли

© РИА Новости. Павел Лисицын
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Вахтовый автобус, перевозивший работников разрез "Распадская" (Кемеровская область) перевернулся, шесть человек погибли, шестнадцать пострадали, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник в пятницу.

"Автобус съехал с технологической дороги на территории разреза. Шесть человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По словам источника в экстренных службах, автобус, после съезда с технологической дороги, перевернулся и упал на крышу с насыпи высотой более 10 метров.

Также он добавил, что все пострадавшие были госпитализированы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области агентству сообщили, что на месте происшествия работали пять отделений военизированных горноспасательных отрядов.

В свою очередь в прокуратуре агентству подтвердили факт происшествия, в настоящее время надзорное ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.

"По предварительным данным, на технологической дороге вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся, шесть человек погибли, 17 пострадали. Все пострадавшие госпитализированы. По факту произошедшего организована и проводится проверка исполнения федерального законодательства", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

ООО "Распадская угольная компания" является управляющей компанией по отношению к предприятиям группы "Распадская" и шахтам, ранее входившим в состав АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" группы Evraz: "Алардинская", "Есаульская", "Ерунаковская-8", "Осинниковская", "Усковская" и находящимся на консервации шахтам "Абашевская", "Кушеяковская" и "Томская".

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