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08.02.19 08:26
Склад автомобильных запчастей горел в Кургане, пострадавших нет
"В 02 часа 36 минут пожар на площади 1600 кв.м. удалось локализовать, в 03 часа 14 минут - объявлена ликвидация открытого горения. В настоящее время проводится проливка конструкций и разбор завалов", - говорится в сообщении.
В результате пожара произошло обрушение кровли и стен по всей площади здания.
Отмечается, что ликвидацию пожара осложнял сильный мороз.
"По предварительным данным на территории склада находилось три единицы техники, две из которых с газовым оборудованием. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о пожаре на складе автомобильных запчастей в Кургане. В тушении пожара было задействовано 50 человек и 15 единиц техники, в том числе 34 человека и 11 единиц техники МЧС РФ.
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