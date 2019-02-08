Склад автомобильных запчастей горел в Кургане, пострадавших нет

08.02.19 08:26

© РИА Новости. Саид Царнаев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с автозапчастями в Кургане, сообщает в пятницу сайт Главного управления МЧС по Курганской области.

"В 02 часа 36 минут пожар на площади 1600 кв.м. удалось локализовать, в 03 часа 14 минут - объявлена ликвидация открытого горения. В настоящее время проводится проливка конструкций и разбор завалов", - говорится в сообщении.

В результате пожара произошло обрушение кровли и стен по всей площади здания.

Отмечается, что ликвидацию пожара осложнял сильный мороз.

"По предварительным данным на территории склада находилось три единицы техники, две из которых с газовым оборудованием. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре на складе автомобильных запчастей в Кургане. В тушении пожара было задействовано 50 человек и 15 единиц техники, в том числе 34 человека и 11 единиц техники МЧС РФ.