Движение на ранее закрытых из-за метели участках автодороги Р-240 разрешено в Башкирии

08.02.19 08:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Федеральное управление автодорог "Приуралье" сняло ограничения на трассе Р-240 в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального МЧС в пятницу.

"От дежурного ФКУ Упрдор "Приуралье" (...) поступила информация о снятии ограничения движения для транспорта на трассе Р-240 в Республике Башкортостан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о полном запрете движения на участках с 250 по 316 км и с 112 по 160 км трассы Р-240.

Ограничение было введено из-за неблагоприятной погоды (сильная метель, плохая видимость).