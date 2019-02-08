Шахта им.Тихова приостановлена после гибели горняка - глава Кузбасса

08.02.19 09:04

© РИА Новости. Игорь Маслов

8 февраля. Interfax-Russi.ru - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил журналистам на Всероссийском съезде руководителей угольных компаний в Новокузнецке о выбросе газа на шахте им.Тихова, в результате которого в пятницу погиб один человек.

"Работа шахты приостановлена, шахтеры выведены на поверхность, есть один погибший, обстоятельства сейчас выясняются", - сказал С.Цивилев.

Он уточнил, что обстоятельства случившегося будет выяснять специально созданная комиссия.

Ранее осведомленный источник сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что из-за выброса газа на шахте имени С.Тихова в пригороде Ленинск-Кузнецкого пострадали три человека, один погиб.

"Произошел выброс газа, около 190 работников шахты эвакуированы, один человек погиб, трое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, произошел выброс газа, но какого именно в настоящее время неизвестно, проводятся замеры. Работа на шахте в настоящее время приостановлена.

В пресс-службе "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ), которому принадлежит шахта, агентству не смогли прокомментировать ситуацию.

Как сообщалось, Шахта им.Тихова - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта ПМХ.

В сентябре 2018 года сотрудников предприятия эвакуировали после подтопления одного из участков шахты, произошедшего после выхода из строя насоса.

В апреле 2017 года из тогда еще строящейся шахты были эвакуированы 200 человек после задымления и остановки главного вентилятора.