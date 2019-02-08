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08.02.19 09:15

Власти Коми направят около 50 млн рублей на развитие туризма

© РИА Новости. Мария Плотникова
8 февраля. Interfax-Russia.ru - В Коми в 2019 году уделят внимание развитию экологического туризма, из бюджета отрасль получит почти 50 млн рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства культуры, туризма и архивного дела, в этом году приоритетным направлением развития туризма в регионе выбран экологический туризм. Это связано, прежде всего, с тем, что основная идея туристского позиционирования региона выражена брендом "Эко Республика Коми". На реализацию подпрограммы "Въездной и внутренний туризм на территории Коми" за счет средств республиканского бюджета заложено 49,3 млн рублей.

"Также будет продолжена поддержка проектов, реализуемых в сельских районах. Финансовую помощь окажут и занятым в туристском бизнесе предпринимателям. Помимо этого, в 2019 году введут новое направление поддержки туроператоров на реализацию проектов по развитию детского туризма для повышения въездного туристского потока в регион", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в июне состоится всероссийская конференция по развитию экологического туризма, в финно-угорском этнопарке запланировано проведение фестиваля воздухоплавания "Живой Воздух". В сентябре проведут гастрономический фестиваль финно-угорской кухни "ШаньгаФест", в декабре - туристскую выставку KomiExpoTravel.

В 2019 году туристский потенциал региона представят на международных выставке "Интурмаркет - 2019" и форуме-выставке "ОТДЫХ-2019" в Москве.

По итогам 2018 года туристский поток в Коми ожидается на уровне 237 тыс. человек.

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