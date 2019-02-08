Сильные морозы стали причиной отмены школьных занятий в городах Тюменской области

08.02.19 09:19

© РИА Новости. Яков Андреев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - В четырех городах Тюменской области из-за низкой температуры воздуха в пятницу частично отменены школьные занятия первой смены.

Ученики начальных классов не учатся в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске, сообщается на сайтах городских администраций.

Утром в пятницу в этих городах было минус 26-27 градусов.

В Ишиме, самом южном городе Тюменской области, где утром был 33-градусный мороз, отменили занятия у школьников с первого по девятый классы, сообщается на сайте единой дежурно-диспетчерской службы.

Еще в одном городе региона - Заводоуковске - тоже холодно, но дети там не учатся из-за введенного в школах карантина по ОРВИ и гриппу.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе в городах Тюменской области из-за холодов были полностью или частично отменены занятия в школах.