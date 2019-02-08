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08.02.19 09:20
О роли немцев в истории России расскажут в Петербурге
Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, передвижная выставка "Немцы в российской истории" посвящена 250-летию приглашения немецких колонистов императрицей Екатериной II и охватывает более трех столетий истории народа, внесшего вклад в становление российского общества, его развитие и европейскую интеграцию.
Выставка состоит из трех разделов: "Немцы в российской истории", "Семья и быт российских немцев" и "Российские немцы в современной России". Посетители познакомятся с копиями редких экспонатов - документов, карт, гравюр и фотографий, хранящихся в музеях и архивах России и Германии. Точные размеры подлинников сохранены.
Выставка была создана в 2012 году Международным союзом немецкой культуры при финансовой поддержке министерства регионального развития Российской Федерации и министерства внутренних дел Германии. В 2016 году она была модернизирована.
За время своего существования передвижная выставка уже была представлена во многих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сыктывкаре, Перми, Пятигорске, Ульяновске, Марксе, Коломне, Омске, Славгороде, Казани, Самаре, Петрозаводске.
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