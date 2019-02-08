Останкинская телебашня изменит подсветку в День всех влюбленных

08.02.19 09:24

© РИА Новости. Илья Питалев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - В День всех влюбленных Останкинская телебашня изменит подсветку на красную и розовую, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы в пятницу.

"Экран на здании телебашни 14 февраля превратится в огромную поздравительную видеооткрытку с несколькими сотнями искрящихся сердец и надписью "С любовью над облаками". При этом фасад подсветят красным и розовым цветами", - говорится в сообщении.

Подсветка, которую включат в 00:00 13 февраля на целые сутки, будет видна из любой точки города, где заметна башня.

"Для всех влюбленных Останкинская телебашня подготовила бесплатные обзорные экскурсии с посещением интерактивного мультимедийного комплекса и смотровой площадки на высоте 337 метров. Романтическое настроение гостям будут создавать тематическая музыка и воздушные шары, которыми украсят смотровую площадку башни", - рассказали порталу в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр" (Останкинская телебашня).

Перед осмотром экспозиции нужно будет приобрести входной билет в кассе на первом этаже. Однако в День всех влюбленных более тысячи человек смогут бесплатно посетить экскурсию по Останкинской башне в сопровождении гида. Встречать гостей и показывать им здание с 10:00 до 19:00 будут семь экскурсоводов. Сбор в фойе на первом этаже башни. В одну экскурсионную группу смогут попасть до 20 человек.