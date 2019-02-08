Калужская область докапитализирует аэропорт "Калуга" на 190 млн руб

08.02.19 09:33

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Калужской области поручило региональному министерству экономического развития увеличить уставный капитал международного аэропорта "Калуга" на 190 млн рублей, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации постановления калужского кабмина.

Согласно документу, уставный капитал калужского аэропорта будет увеличен за счет средств областного бюджета. Деньги направит министерство экономического развития в пределах своих бюджетных ассигнований. Они пойдут на развитие воздушной гавани Калуги.

В сентябре прошлого года губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписал постановление регионального правительства о выделении бюджетных ассигнований АО "Международный аэропорт "Калуга", следует из документа на официальном портале правовой информации.

В соответствии с постановлением, министерству экономического развития Калужской области тогда было поручено направить в уставный капитал аэропорта 201 млн рублей. Средства предлагается изыскать из предусмотренных для министерства в облбюджете. Увеличение уставного капитала будет осуществлено путем дополнительного выпуска акций на указанную сумму.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Международных аэропорт "Калуга" на 100% принадлежит министерству экономического развития Калужской области. По состоянию на июль 2018 года, его уставный капитал составлял 1,703 млрд рублей.

Международный аэропорт "Калуга" имеет класс "В" и рассчитан на прием воздушных судов типа A319, Boeing-737-500, других судов данного и меньшего классов. Аэропорт создан на базе закрытого в 2001 году аэропорта "Грабцево" в черте Калуги. Реконструкция велась с 2013 года. Проект реализован АО "Международный аэропорт "Калуга", 100% акций которого принадлежат министерству экономического развития Калужской области.