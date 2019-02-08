МЧС предупреждает о подъеме уровня воды в Енисее в Хакасии

08.02.19 09:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Повышение уровня воды в Енисее зарегистрировано в районе села Подсинее в Хакасии, сообщает ГУ МЧС России по республике.

Подъем воды связан с неустойчивым положением кромки ледостава на реке Енисей в нижнем бьефе Майнской ГЭС.

"В ближайшее время возможно подтопление пониженных участков местности, расположенных по берегам реки Енисей в районе села Подсинее. Населенным пунктам угрозы нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время уровень реки Енисей в районе села Подсинее составляет 351 см при критичном уровне 570 см, в возможную зону затопления попадает пойменная часть реки.

На основании информации специалистов-гидрологов сотрудники МЧС по Хакасии направили оперативное предупреждение с рекомендациями главам муниципальных образований, чьи населенные пункты расположены по берегам Енисея, а также руководителям профильных министерств и ведомств.

В комплекс мероприятий, организованных для предупреждения возможных ЧС, входит контроль уровня реки и прохождения кромки ледостава, а также обеспечение готовности дополнительных сил и средств, предназначенных для ликвидации возможных последствий неблагоприятных гидрометеоявлений.

Ответственным организациям необходимо провести дополнительное обследование транспортных коммуникаций, кабельных линий, мостов, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления.

"В случае ухудшения обстановки будет организовано информирование населения всеми доступными способами, в том числе при помощи комплексной системы экстренного оповещения населения, а также эвакуация населения, находящегося в зоне риска", - говорится в сообщении.