Первый чемпионат РФ по зимнему плаванию стартовал в Уфе

08.02.19 10:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Первый всероссийский фестиваль первого командного кубка России по зимнему плаванию проходит в Уфе, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с церемонии открытия.

Планировалось, что в состязаниях примут участие около 200 спортсменов из регионов России, а также Беларуси и Китая. Самой юной участнице заплывов -12 лет, самой взрослой - 81 год.

Однако, по словам организаторов, погодные условия "помешали большому числу заявленных участников прибыть к месту соревнований: нелетная погода, снежные перевалы".

В настоящее время температура воздуха в Уфе - "минус" 10, температура воды - "плюс"2, идет густой снег.

Трехдневные соревнования проводятся в центре городского парка имени Ивана Якутова, на озере Солдатском. Прорубь бассейна разделена на плавательные дорожки, оборудована деревянными помостами, рядом размещены палатки для обогрева, бани-бочки. По периметру бассейн украшен флагами федерации.

Программой соревнований предусмотрен заплыв на пяти дистанциях: 25м, 50м, 100м, 200м, 250м. Помимо этого запланирована эстафета 4 по 25 м - вольный стиль и 4 по 25 м - брасс. По окончании соревнований 10 февраля запланированы показательные выступления участников чемпионата - комбинированная эстафета (баттерфляй, брасс, кроль, cпина).

Согласно положению о чемпионате, целью проведения соревнований является развитие и популяризация закаливания и спортивного зимнего плавания, повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление здоровья граждан, создание условий для активных занятий физической культурой и спортом.