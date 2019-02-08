Две сотни фур стоят в очереди на границе с Украиной в Брянской области

08.02.19 10:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Перед пунктом пропуска "Троебортное" в Брянской области на трассе М-3 "Москва-Киев" скопилось 180 грузовых машин, на въезд в Россию очередей нет, сообщает пресс-служба Брянской таможни.

Накануне украинская сторона ограничила пропуск грузового автотранспорта на территорию страны.

"Между российским пунктом пропуска "Троебортное" и украинским пунктом пропуска "Бачевск" скопились автомобили. За прошедшие сутки удалось выпустить из России только 151 грузовое транспортное средство, хотя пропускная способность МАПП "Троебортное" до 300 грузовиков в сутки",- говорится в сообщении.

Во избежание очередей Брянская таможня рекомендует выезжающим из России на территорию Украины пересекать таможенную границу в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Погар", расположенном на 23-м км автодороги Погар-Гремяч, или МАПП "Новые Юрковичи".

"Там ситуация стабильная",- говорится в сообщении.

Отмечается, что пропуск легковых автомобилей происходит без задержек.