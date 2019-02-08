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08.02.19 10:31
Две сотни фур стоят в очереди на границе с Украиной в Брянской области
Накануне украинская сторона ограничила пропуск грузового автотранспорта на территорию страны.
"Между российским пунктом пропуска "Троебортное" и украинским пунктом пропуска "Бачевск" скопились автомобили. За прошедшие сутки удалось выпустить из России только 151 грузовое транспортное средство, хотя пропускная способность МАПП "Троебортное" до 300 грузовиков в сутки",- говорится в сообщении.
Во избежание очередей Брянская таможня рекомендует выезжающим из России на территорию Украины пересекать таможенную границу в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Погар", расположенном на 23-м км автодороги Погар-Гремяч, или МАПП "Новые Юрковичи".
"Там ситуация стабильная",- говорится в сообщении.
Отмечается, что пропуск легковых автомобилей происходит без задержек.
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