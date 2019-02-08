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08.02.19 10:37

Глава Карелии признал законным изъятие пятерых детей из семьи с Костомукше

© РИА Новости. Владимир Песня
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с детским омбудсменом региона Геннадием Сараевым ситуацию с супругами Киселевыми, которых ограничили в родительских правах в отношении пятерых несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба администрации республики.

"Мы должны сделать все, чтобы эти ограничения, которые определены судом по абсолютно объективным основаниям, чтобы они были исключены в течение полугода, и через полгода дети могли уже вернуться в семью", - сказал А.Парфенчиков.

В свою очередь Г.Сараев сообщил, что пятеро детей в настоящее время находятся в Москве. "Они получают весь перечень необходимых услуг, и психологические услуги, и медицинские. Сейчас готовится их перевозка в Карелию. Напомню, что ограничение прав - это временная мера. И в течение полугода мы должны помочь семье, оказать помощь специалистов. Может, органы власти помогут создать условия, чтобы дети вернулись в семью", - сказал омбудсмен в ходе встречи.

Как "Интерфаксу" рассказали в аппарате уполномоченного, в 2015 году супруги Киселевы перевели своих шестерых детей на дистанционную форму обучения, что вызвало внимание органов опеки, были поданы документы в суд на лишение супругов родительских прав.

"В течение нескольких заседаний суд, не желая разбивать семью, давал время на исправление ситуации. Однако это не помогло. Документы были отправлены в Верховный суд Карелии, который принял решение ограничить права родителей на полгода. После этого мама, забрав пятерых детей, скрылась из Костомукши", - отметил собеседник агентства.

Шестой ребенок, которому оставалось немного времени до совершеннолетия, предпочел остаться в социальном центре в Костомукше. Остальных детей объявили в федеральный розыск. В последних числах октября 2018 года семью задержали в Москве, дети были направлены в больницу. После того как врачи убедились, что с ними все в порядке, они были направлены в центр социальной помощи семье и детям.

Как сообщалось, ранее член Общественной палаты РФ Элина Жгутова направила обращение главе Карелии с просьбой обратить внимание на ситуацию с неправомерным, по ее мнению, изъятием детей из семьи Киселевых в Костомукше.

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