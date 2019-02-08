"Телефоном доверия" ФСБ РФ за прошлый год воспользовались более 50 тыс. граждан

08.02.19 10:46

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 февраля. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает, что по результатам более чем 50 тыс. звонков от граждан, поступивших в 2018 году на "телефон доверия" спецслужбы, было возбуждено 16 уголовных дел.

"В результате проверки и реализации поступившей информации возбуждено 16 уголовных дел, задержаны с поличным за преступления коррупционного характера шесть человек", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ФСБ России.

По тем же данным, на основании информации, поступившей от граждан, в прошлом году из незаконного оборота было изъято две единицы огнестрельного оружия, более 1600 патронов, 7,3 кг взрывчатых веществ и 5,6 тонны контрафактной алкогольной продукции. Кроме того, была пресечена незаконная деятельность девяти игорных заведений, выявлены и перекрыты два канала незаконной миграции иностранных граждан, два человека привлечены к уголовной ответственности за незаконное распространение наркотических и средств и два - за незаконный оборот оружия.

ФСБ сообщает также, что на основании информации, полученной от граждан, был задержан россиянин, намеревавшийся выехать за границу для вступления в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское Государство", и еще один - разместивший в сети интернет-призывы к осуществлению экстремистской деятельности на территории России.

ФСБ сообщает, что в 2018 году на "телефон доверия" спецслужбы поступило 51 тыс. 782 звонка. 752 сообщения, содержащие оперативно значимую информацию, были направлены для проверки.

По тем же данным, на "телефоны доверия" территориальных органов ФСБ поступило 15 тыс. 999 звонков, в основном, информационного и справочного характера.

В 2017 году на телефон доверия ФСБ поступило 45689 звонков. 827 сообщений, содержавших оперативно значимую информацию о возможных признаках противоправной деятельности, были направлены для проверки.

По результатам проверки поступившей от граждан информации было возбуждено 14 уголовных дел, задержано с поличным за преступления коррупционного характера пять человек, из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия, около 3000 патронов и более 50 тонн контрафактной алкогольной продукции. Была пресечена незаконная деятельность трех игорных заведений, закрыты два религиозных объединения, перекрыты три канала незаконной миграции иностранных граждан, четыре человека привлечены к уголовной ответственности за незаконное распространение наркотических средств.