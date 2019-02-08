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08.02.19 10:53

Пусковые установки С-400 развернули в Крыму

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Боевые расчёты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 провели тренировку по развёртыванию пусковых установок в Крыму, сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулев.

"В Крыму боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-400 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплекса со снятием временных нормативов", - сказал А.Рулев.

Он сообщил, что перед развертыванием расчеты С-400 совершили марш в назначенный позиционный район, где пусковые установки были переведены из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил привязку к местности и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности.

"В целях проверки точности топопривязки расчёты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат. В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям", - сказал А.Рулев.

В ноябре 2018 года российские военные сообщили об усилении ПВО Крыма четвертым дивизионом системы дальнего действия С-400 "Триумф". Дивизион заступил на боевое дежурство в Джанкое (север Крыма), примерно в 30 км от границы с Украиной.

Ранее Минобороны РФ поставило на боевое дежурство в Крыму три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

Система ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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