Число заболевших гриппом в России уменьшилось на четверть - Роспотребнадзор

08.02.19 10:58

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость гриппом в России в декабре-январе снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Роспотребнадзор

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, число заболевших гриппом в декабре прошлого - январе текущего года составляет почти 39 тысяч человек, а в аналогичном периоде год назад - 51 тысяча человек.

Количество острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ и прочее) также снизилось на 3% - с 318 тысяч до 308 тысяч случаев.