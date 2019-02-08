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08.02.19 11:01
Российские военные корабли проведут ракетные стрельбы в Черном море
"Следующим этапом боевой подготовки экипажей кораблей Черноморского флота станут выходы в море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям", - сказал А.Рулев.
Он сообщил, что в настоящее время в Севастополе под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева проходит проверка готовности фрегата "Адмирал Эссен".
Фрегат "Адмирал Эссен" - второй корабль морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также могут нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
"Адмирал Эссен" неоднократно нес боевую вахту в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и наносил удары крылатыми ракетами по позициям боевиков в Сирии.
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