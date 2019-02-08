Семейное сопровождение пожилых и инвалидов вводится в Тульской области

08.02.19 11:05

© РИА Новости. Григорий Соколов

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Пожилым людям и инвалидам в Тульской области будет предоставлена возможность семейного сопровождения, что даст возможность им вести привычный образ жизни в семье, сообщила пресс-служба областного правительства.

Соответствующий закон подписал губернатор Алексей Дюмин.

"Закон позволит создать для пожилых людей и инвалидов возможность вести привычный образ жизни, находясь под социальной защитой и получая необходимую помощь. Определены принципы организации семейного сопровождения, а также установлены требования к лицу, которое берет на себя эти обязательства", - говорится в сообщении.

Семейное сопровождение граждан будет организовано на основании трехстороннего договора между нуждающимся в сопровождении, лицом, которое берет на себя обязательства по уходу, и государственным учреждением социального обслуживания населения.

Предусмотрена выплата ежемесячного денежного вознаграждения лицу, взявшему на себя обязательства по уходу.

Ранее сообщалось, что Тульская область вошла в число регионов, реализующих пилотный проект "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами". Программа будет внедряться поэтапно в течение трех лет. В проект уже включены медицинские и социальные учреждения Тулы, Щекинского и Богородицкого районов, в 2019 году в нее войдут еще пять районов.

Предварительный анализ показал, что в постоянном уходе нуждается каждый десятый гражданин, обслуживаемый на дому, а в стационарном учреждении - каждый третий. В регионе практически 6 тысяч человек получают родственный уход.

Кроме того, дополнительно открываются пункты проката технических средств реабилитации инвалидов.

В настоящее время Тульская область входит в пятерку самых "старых" регионов РФ, смертность превышает рождаемость более чем в два раза.