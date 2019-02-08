Оценят предложение: новый договор ДРСМД могут заключить РФ и США
  
Тайник из прошлого века: археологи нашли старинный клад в центре Москвы
   
Нелегальный улов: сахалинские рыбаки пожаловались на японских коллег из-за нелегального промысла
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
08.02.19 11:10

Штрафы за нарушение "вафельной" разметки вводятся в Москве с 1 марта

© РИА Новости. Алексей Куденко
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Администрирование стоянки на "вафельной" разметке, которое начнётся с 1 марта, поможет сократить заторы на загруженных перекрестках, сообщили в Центре организации дорожного движения столицы.

"Вафельная" дорожная разметка обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

"С 1 марта начнется администрирование стоянки на "вафельной" разметке на перекрестке. Такая мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках - снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15-20%. И пассажиры, и автомобилисты смогут быстрей проезжать проблемные участки",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД в пятницу.

По словам собеседника агентства, в настоящее время данная разметка нанесена по 103 адресам в Москве, где есть проблема "запирания" перекрестков.

"В большинстве случаев на этих перекрестках не может проехать и городской транспорт, который намного больше по габаритам, чем автомобиль и, соответственно, менее маневренный. А наземный транспорт перевозит больше людей, чем тот автомобиль, который, нарушив правила, "блокирует" перекресток", - отметили в ведомстве.

В ЦОДД сообщили, что первый перекресток, с которого нарушители начнут получать штрафы за нарушение правил проезда перекрестка, находится в центре - это пересечение Садового кольца и Орликова переулка.

"Уже сейчас там установлены камеры, а также дорожные знаки "вафельницы". Для того, чтобы не получить штраф, водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, а именно выезжать на перекресток (даже при зеленом сигнале светофора) только в том случае, если сможете проехать его без остановки", - сказал собеседник агентства.

Штраф за нарушение правил пересечения перекрестков с "вафельной" разметкой составляет 1 тыс. руб. На него распространяется скидка в 50% при оплате в течение 20 дней после вынесения постановления.

В ЦОДД заверили, что все оборудование прошло обязательную сертификацию в МВД РФ и некорректно выписанных штрафов не будет.

"Для создания необходимой доказательной базы в постановлении будут размещаться шесть фотографий нарушения, из которых четыре обзорных снимка самого нарушения с указанием даты и времени нарушения, траектории движения транспортного средства нарушителя и фиксации работы светофора в красном режиме", - сказали в ведомстве.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.02.19 13:36
S7 может с апреля открыть рейсы из Москвы на Байконур
.
  08.02.19 12:29
Число совершенных в Москве тяжких преступлений выросло на 14%
.
  08.02.19 10:23
"Суперджет 100" врезался в мачту освещения в "Домодедово" и повредил крыло
.
  08.02.19 09:36
Скончался актер Сергей Юрский
.
  08.02.19 09:24
Останкинская телебашня изменит подсветку в День всех влюбленных
.
  07.02.19 13:16
Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков
.
  07.02.19 12:17
Генпрокуратура РФ намерена взыскать с полковника Захарченко 500 млн рублей в пользу государства
.
  07.02.19 11:30
Число сделок с ипотекой выросло в Москве на 60% в 2018г
.
  07.02.19 10:53
Госдума заслушает предложения по борьбе с "телефонным терроризмом"
.
  07.02.19 10:38
Пассажир московского метро оштрафован на 20 тыс. рублей за отказ от досмотра


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket