Прокуратура сочла законным возбуждение дела в отношении псковской журналистки

08.02.19 11:16

© РИА Новости. Виталий Безруков

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Прокуратурой Псковской области признано законным и обоснованным решение о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки Светланы Прокопьевой по факту публичного оправдания терроризма, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"С.Прокопьева подозревается в совершении действий, направленных на публичное оправдание терроризма, совершенных с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"", - отмечается в сообщении.

Дело возбуждено по ч.2 ст.205.2 УК РФ.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль.

Как отметили в пресс-службе ведомства, процессуальное решение о возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в судебном порядке.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире "Эхо Москвы в Пскове" (радиоканал "FM 60", осуществляющий вещание "Эхо Москвы" в Пскове) вышла в эфир программа С.Прокопьевой, где она анализировала террористический акт, совершенный на территории страны, и выразила свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма. В среду прошел обыск в ее квартире, а также оперативно-розыскные мероприятия в офисе радиостанции.

Также мировой суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове" и портал "Псковская лента новостей" на 150 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно за выпуск в эфир и публикацию текста программы С.Прокопьевой.

В разные годы С.Прокопьева работала в газетах "Псковская губерния" и "Псковская правда", а также в информагентстве "Псковская лента новостей", на радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и радио "Свобода".