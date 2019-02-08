Белгородский боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде

08.02.19 11:27

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Белгороде по факту убийства мужчины в четверг вечером, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по Белгородской области.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, около 20:30 четверга неизвестный со спины произвел выстрел из огнестрельного оружия в 29-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия, сообщает СУ СКР.

"От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия" - говорится в сообщении.

Информированный источник сообщил агентству, что убитый - известный белгородский боксер Александр Костромин. Его тело было обнаружено вечером в четверг возле собственного дома в Белгороде.

По информации в соцсетях, спортсмен убит несколькими выстрелами в спину.

Президент федерации бокса Белгородской области Шамиль Курбанов сообщил "Интерфаксу", что недавно боксер подписал профессиональный контракт и тренировался сам.

"Он провел несколько успешных боев и подавал большие надежды, был примером спортсмена и мужчины, скромный, уважительный, трудолюбивый, целеустремленный", - отметил Ш.Курбанов.

А.Костромин призер международных и всероссийских турниров по боксу, в последнее время он выступал в одном из частных клубов Белгорода. 9 февраля ему исполнилось бы 30 лет.