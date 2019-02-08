Мэрия Владимира через суд хочет обязать область платить зарплату воспитателям

08.02.19 11:34

© РИА Новости. Максим Богодвид

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Мэрия Владимира подала в арбитражный суд области иск к департаменту образования региональной администрации с требованием взять на себя обязательства по финансированию зарплаты работников дошкольных учреждений.

По сообщению горадминистрации, заработную плату учебно-вспомогательному и административному персоналу детских дошкольных учреждений выплачивают из бюджета Владимира, хотя по федеральному законодательству это финансирование должно осуществляться на областном уровне.

"Администрация города Владимира была вынуждена подготовить обращение в суд, чтобы оспорить, в частности, ряд положений постановления губернатора Владимирской области от 2013 года "Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях". Муниципалитет справедливо рассчитывает, что в результате рассмотрения дела областные партнеры все-таки возьмут на себя финансирование оплаты труда работников учебно-вспомогательного, административно-управленческого, административно-технического и обслуживающего персонала", - говорится в сообщении мэрии.

По мнению горадминистрации, если область будет исполнять свои полномочия, муниципалитет сможет направить освободившиеся средства на развитие системы городского образования, в том числе на ремонт детских садов и школ.

Иск поступил в арбитражный суд 6 февраля. Дата рассмотрения пока не назначена.