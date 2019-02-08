Гендиректор горэлектросети Воронежа арестован на два месяца по решению суда

08.02.19 11:44

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Ленинский суд Воронежа вынес постановление о заключении под стражу гендиректора АО "Воронежская горэлектросеть" Руслана Кочетова, задержанного по делу о покушении на мошенничество.

"Суд арестовал Кочетова на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Собеседник агентства уточнил, что Р.Кочетов пробудет под стражей до 4 апреля.

Как сообщалось, гендиректор "Воронежгорэлектросети" был задержан сотрудниками ФСБ 6 февраля.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество). По данным ведомства, с 2014 года по октябрь 2018 года менеджмент МУП "Воронежская горэлектросеть" (позже МУП было преобразовано в АО - ИФ) "совместно с иными лицами", используя реквизиты подконтрольных фирм-однодневок, изготовили фиктивные документы на выполнение обязательств в интересах МУП на сумму около 600 млн рублей. Впоследствии фирмы-однодневки подали в Арбитражный суд Воронежской области исковые заявления о взыскании с МУПа средств по заключенным договорам, которые были удовлетворены.

Единственным владельцем АО "Воронежская горэлектросеть" является администрация города Воронежа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) проявляет интерес к приобретению АО "Воронежская горэлектросеть". Позже интерес "МРСК Центра" к воронежскому активу подтвердил глава МРСК Игорь Маковский.

АО "Воронежгорэлектросеть" является крупнейшей территориальной сетевой организацией Воронежа, занимая около 70% рынка. Основные виды деятельности - оказание услуг по передаче электроэнергии и технологическое присоединение энергопринимающих устройств.