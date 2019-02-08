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08.02.19 11:48
Мокрый снег и потепление до плюсовой температуры ждет Петербург в выходные
Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в течение суток в Петербурге температура составит от нуля до плюс 2 градусов, пройдут небольшие осадки: мокрый снег, дождь, морось.
В Ленинградской области также ожидается мокрый снег, в отдельный районах пройдут дожди. Температура воздуха в течение суток будет меняться мало, в субботу потеплеет и в выходные дни будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер в регионе ожидается южного направления скоростью 7-12 м/с, в ночь на субботу и днем в воскресенье порывы ветра достигнут 15 м/с.
На дорогах в выходные ожидается гололедица, в связи с оттепелью продолжится ухудшение их состояния, отмечают синоптики.
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