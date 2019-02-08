Мокрый снег и потепление до плюсовой температуры ждет Петербург в выходные

08.02.19 11:48

© РИА Новости. Алексей Даничев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Осадки в виде мокрого снега и потепление прогнозируют синоптики на выходных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в течение суток в Петербурге температура составит от нуля до плюс 2 градусов, пройдут небольшие осадки: мокрый снег, дождь, морось.

В Ленинградской области также ожидается мокрый снег, в отдельный районах пройдут дожди. Температура воздуха в течение суток будет меняться мало, в субботу потеплеет и в выходные дни будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер в регионе ожидается южного направления скоростью 7-12 м/с, в ночь на субботу и днем в воскресенье порывы ветра достигнут 15 м/с.

На дорогах в выходные ожидается гололедица, в связи с оттепелью продолжится ухудшение их состояния, отмечают синоптики.