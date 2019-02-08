Первого вице-мэра Сочи будут судить за незаконную выдачу разрешений на строительство

08.02.19 11:49

© РИА Новости. Андрей Старостин

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело первого заместителя главы администрации Сочи Мугдина Чермита передано в суд.

"Исполняющим обязанности прокурора Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по обвинению первого заместителя главы администрации муниципального образования город-курорт Сочи М.Чермита. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд", - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в пятницу.

М.Чермит обвиняется по ч.1 и п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"Первый вице-мэр Сочи незаконно выдавал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на территории Адлерского района Сочи", - отмечает надзорное ведомство.

В свою очередь, пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю сообщает, что М.Чермит находится под стражей.

Следствием установлено, что 58-летний М.Чермит выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Кудепста Адлерского района. В предоставленной организацией технической документации имелись нарушения, в том числе в сфере сейсмического микрорайонирования и требований пожарной безопасности.

"Действия чиновника существенно нарушили права и законные интересы общества и государства, поскольку в результате незаконно выданного разрешения на строительство организация привлекла денежные средства сторонней организации на сумму более 336 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

Кроме того, в феврале 2018 года чиновник также, несмотря на наличие нарушений при строительстве многоквартирного жилого дома в Адлерском районе Сочи, препятствующих проживанию в нем, выдал уже другому застройщику разрешение на ввод строения в эксплуатацию.