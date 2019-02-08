Первый образец нового ракетного двигателя РД-171МВ собран для испытаний

08.02.19 11:56

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 февраля. Interfax-Russia.ru - НПО "Энергомаш" собрало первый двигатель РД-171МВ для создаваемой российской ракеты "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Первый двигатель РД-171-МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном НПО "Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире", - написал Д.Рогозин в Twitter в пятницу.

В январе гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что для создаваемой сверхтяжелой ракеты "Енисей" могут быть использованы двигатели РД-171 и РД-180.

Ранее сообщалось, что, что "Енисей" будет создан на основе другой ожидаемой новинки российской космической отрасли - ракеты "Союз-5", получившей название "Иртыш". При этом на ней планируется применить модернизированную версию РД-171 - двигатель РД-171МВ, первый образец которого ракетостроители получат в 2021 году для первых испытаний "Иртыша".

В 2017 году КБ НПО "Энергомаш" была выпущена документация на конструкторский и динамический макеты двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя, получившей имя "Иртыш". Тяга двигателя должна превысить 800 тонн, что делает его самым мощным в мире.