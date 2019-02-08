|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.02.19 11:56
Первый образец нового ракетного двигателя РД-171МВ собран для испытаний
"Первый двигатель РД-171-МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном НПО "Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире", - написал Д.Рогозин в Twitter в пятницу.
В январе гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что для создаваемой сверхтяжелой ракеты "Енисей" могут быть использованы двигатели РД-171 и РД-180.
Ранее сообщалось, что, что "Енисей" будет создан на основе другой ожидаемой новинки российской космической отрасли - ракеты "Союз-5", получившей название "Иртыш". При этом на ней планируется применить модернизированную версию РД-171 - двигатель РД-171МВ, первый образец которого ракетостроители получат в 2021 году для первых испытаний "Иртыша".
В 2017 году КБ НПО "Энергомаш" была выпущена документация на конструкторский и динамический макеты двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя, получившей имя "Иртыш". Тяга двигателя должна превысить 800 тонн, что делает его самым мощным в мире.
|
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket