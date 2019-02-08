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08.02.19 12:01

Число пострадавших в аварии с вахтовым автобусом на разрезе "Распадский" в Кузбассе увеличилось до 18

© РИА Новости. Игорь Зарембо
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Количество пострадавших в аварии с вахтовым автобусом на разрезе "Распадский" в Кемеровской области увеличилось до 18 человек.

"Двоим назначено амбулаторное лечение, 16 человек госпитализированы, из них двое находятся в травматологическом отделении, остальные - в центре охраны здоровья шахтеров", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области в пятницу.

Таким образом, общее количество погибших, число которых не изменилось и составляет 6 человек, и пострадавших в аварии с вахтовым автобусом на разрезе "Распадский" увеличилось с 22 до 24 человек.

Касаясь пострадавших в результате второго ЧП, произошедшего в пятницу в регионе - обрушения на шахте им. Тихова в Ленинск-Кузнецком, - собеседник агентства сообщил, что двое травмированных будут лечиться амбулаторно, еще одного поместят в стационар.

"Один из пострадавших в ближайшее время будет госпитализирован в Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий, еще двое мужчин находятся на амбулаторном лечении", - сказал он.

Как сообщалось, в пятницу утром на шахте им. Тихова в Ленинск-Кузнецком произошел выброс газа, из-за которого произошло обрушение: четыре человека оказались под завалами, трое выжили, один скончался.

Приблизительно в тоже время на разрезе "Распадский" в Междуреченске вахтовый автобус съехал с технологической трассы и, перевернувшись на крышу, упал восьмиметровой насыпи. По первоначальным данным, погибли шесть человек, еще 16 были госпитализированы.

По фактам произошедшего следственными органами СКР области возбуждены уголовные дела, региональной прокуратурой проводятся проверки условий труда и выполнения норм законодательства.

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