Паралимпийский комитет России условно восстановили в правах

08.02.19 12:08

© РИА Новости. Алексей Куденко

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент Международного паралимпийского комитета России Эндрю Парсонс объявил о частичном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

"МПК объявил 8 февраля, что при определенных условиях снимает отстранение ПКР до 15 марта, когда будут объявлены дополнительные критерии восстановления", - говорится в заявлении МПК.

"Это решение было принято, так как российская сторона выполнила 69 пунктов дорожной карты из 70", - отмечается в заявлении.

При этом подчеркивается, что единственным невыполненным пунктом стало признание доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

"15 марта огласим условия, которые должен продолжать выполнять ПКР", - добавил Э.Парсонс на пресс-конференции в Бонне в пятницу, которая транслировалась на сайте МПК.

Э.Парсонс заявил, что, в частности, РУСАДА должна продолжать выполнять требования ВАДА, и вся антидопинговая деятельность должна беспрепятственно осуществляться в России.

По его словам, российские паралимпийцы и в дальнейшем останутся самыми тестируемыми спортсменами.

"Российские спортсмены останутся самыми тестируемыми", - сказал Э.Парсонс.

Э.Парсонс отметил: в МПК осознают, что Россия, скорее всего, никогда не признает позиций доклада профессора Ричарда Макларена.

В свою очередь Паралимпийский комитет России считает правильным, но несколько запоздалым решение Международного паралимпийского комитета восстановить ПКР с 15 марта 2019 года.

"Паралимпийский комитет России приветствует решение МПК. Хотя оно представляется нам запоздалым и небезусловным, оно, тем не менее, позволит нам решать основные проблемы полноценной подготовки и участия сборных команд России в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония). Как говорится, лучше поздно, чем никогда", - отмечается в сообщении ПКР.