Следователи проверят приют в Перми, где нашли истощенных стариков

08.02.19 12:21

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Обстоятельства оказания пожилым людям в частном приюте в Перми услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассмотрят в рамках уголовного дела, сообщается на сайте краевого управления СКР в пятницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, в прошлом году подозреваемые - ранее судимая за аналогичное преступление жительница Перми и ее знакомый - организовали в частном доме приют для престарелых и инвалидов. Помещения дома не соответствовали предъявляемым требованиям, а соцуслуги оказывались без соответствующей медицинской лицензии, в отсутствие обязательного медперсонала и иных специалистов.

На момент прокурорской проверки в приюте находились 12 постояльцев, пять из них госпитализированы в медицинские учреждения, семь человек переведены в социальные учреждения.

Исполнительный директор приюта объявлен в розыск как подозреваемый.

Как сообщалось, прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства в центре временного пребывания для пожилых "Надежда", где находились 12 постояльцев.

Всех их распределили по медицинским и социальным госучреждениям, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, обслуживающий персонал, состоящий всего из трех человек, не имел соответствующей квалификации.

Роспотребнадзор сообщал, что проверка выявила нарушения санитарного законодательства.

В частности, душевые и санузлы не работали из-за отсутствия воды, а пищеблок располагается в подвальном помещении. Кроме того, отсутствовал суточный запас продуктов, а те продукты, которые имелись, были в плохом состоянии. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, отсутствовали.

По данным местных СМИ, в ходе проверки этого центра контролирующие органы обнаружили постояльцев истощенными и обезвоженными.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае, один из постояльцев приюта поступил в больницу в тяжелом состоянии.