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08.02.19 12:26

Созданная в РФ служба санавиации получила первую партию вертолетов

© РИА Новости. Александр Полегенько
8 февраля. Interfax-Russia.ru - АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) получило первую партию вертолетов в медицинском оснащении, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии передачи судов.

Компании переданы четыре "Ансата" и такое же количество Ми-8АМТ производства АО "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Машины заступят на дежурство в различных регионах страны, положив начало амбициозному проекту по созданию на территории России единой межрегиональной системы санитарной авиации, в парк которой войдут сотни санитарных вертолетов и самолетов", - отметили в пресс-службе "Ростеха".

НССА учреждена в 2017 году, через год после того как правительство по поручению президента Владимира Путина утвердило паспорт приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации". Декларируемая цель проекта - повысить доступность экстренной медицинской помощи на труднодоступных территориях. Заказчиком выступает Минздрав, сообщалось, что до 2020 года на проект выделяется 10,2 млрд руб. (по 3,3 млрд руб. в год).

Проект НССА реализуется "по инициативе "Ростеха", при поддержке федеральных и региональных органов власти, частных инвесторов", заявляют в госкорпорации. По данным "СПАРК-Интерфакс", 25% НССА принадлежат АО "Рычаг" (49,8% которого - у "Вертолетов России"), 75% - Фонду развития санитарной авиации (ФРСА, учредитель - гражданин РФ Сергей Кастюк). ФРСА возглавляет Иван Яценко, который, согласно "СПАРК", владеет рядом активов в Санкт-Петербурге. Среди них - связанные с вертолетными перевозками ООО "Хели-Аэро", ООО "Хели-Драйв", ООО "Хели-Драйв Северо-Запад", адреса которых совпадают с адресом НССА.

Летом прошлого года сообщалось, что всего НССА получит 150 медицинских вертолетов (104 "Ансата" и 46 Ми-8АМТ): соответствующие контракты были подписаны с "Вертолетами России" и лизинговой "дочкой" "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервисом". В пресс-службе госкорпорации уточняли, что техника будет передаваться в финансовый лизинг на 15 лет. Сделка оценивалась в 40 млрд руб.

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