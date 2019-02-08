Число совершенных в Москве тяжких преступлений выросло на 14%

08.02.19 12:29

© РИА Новости. Алексей Куденко

8 февраля. Interfax-Russia.ru - В Москве зафиксировано увеличение числа тяжких преступлений, в том числе убийств и изнасилований в прошлом году, сообщил и.о. прокурора столицы Олег Манаков.

"Зафиксирован рост тяжких преступлений на 14%, убийств - на 8%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом - 12%, изнасилований - 6%, а также краж и изготовления поддельных денег", - сказал прокурор города на итоговой коллегии в пятницу.

Касаясь структуры преступности в столице, О.Манаков отметил, что она существенно не изменилась: преобладали кражи (почти половина всех преступлений), мошенничество, наркопреступления.

Всего, по данным прокуратуры, в 2018 году в Москве было зарегистрировано 140 тыс. преступлений, или на 0,3% больше, чем в предыдущем году.