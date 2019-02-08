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08.02.19 12:37

СПЧ попросил губернатора Приморья спасти касаток и белух из "китовой тюрьмы" под Находкой

© РИА Новости. Владимир Астапкович
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Совет по правам человека при президенте РФ просит губернатора Приморского края Олега Кожемяко принять экстренные меры для сохранения жизни и здоровья косаток и белух в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой.

"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой лично вмешаться в сложившуюся ситуацию, связанную с содержанием 11 косаток и 87 белух в "китовой тюрьме" под Находкой, и способствовать принятию экстренных мер, направленных на сохранение жизни и здоровья животных", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Совет просит О.Кожемяко "принять все возможные меры для защиты животных". Если они доживут до теплого времени года, их можно будет безопасно выпустить на волю, добавили в СПЧ.

По информации, поступившей в адрес СПЧ от официальных лиц и от граждан, "в связи с наступлением холодов и длительным содержанием животных в стесненных условиях, их состояние ухудшается". Так проверка в декабре показывала, что угрозы косаткам и белухам в тех условиях нет, однако в январе эксперты констатировали ухудшение состояния кожных покровов у косаток, у трех особей отмечено отслоение кожи, характерное для термотравм. Повреждения кожи некоторых косаток напоминают грибковые заболевания, у одного животного есть подозрение на пневмонию.

"Ухудшение состояния косаток специалисты связывают с недостаточным обогревом вольеров, где они содержатся, что приводит к образованию на поверхности воды льда, недостаточным снабжением жирной калорийной пищей, и крайне низким качеством проведения мероприятий по дезинфекции, препятствующим проникновению патогенных микроорганизмов", - говорится в обращении.

Накануне Следственное управление СКР по Хабаровскому краю сообщило, что после проверок условий содержания более сотни косаток и белух, которые находятся в настоящее время в вольере бухты Средняя в Приморье, возбуждено уголовное по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Это уже второе уголовное дело, которое следственные органы возбуждают в связи с историей об отлове косаток и белух. Первое дело расследуется в рамках статьи о незаконной добыче водных биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ).

"Установлены факты ненадлежащего содержания в центре адаптации морских млекопитающих в Приморском крае выловленных 90 белух и 11 косаток", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается также, что следователи готовы оперативно принять исчерпывающие меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и СКР выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники просили надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных.

В декабре из вольеров исчезли три белухи, отловщики утверждают, что они уплыли, экологи уверены, что животные погибли. Эксперты, которые побывали в "китовой тюрьме" в январе в рамках проверки Приморского управления Пограничной службы ФСБ РФ, сообщили, что кожные покровы шести из 11 косаток изменились, одна из них совсем не активна и выглядит больной. Акватория, где находятся вольеры, покрыта льдом, при этом пребывание во льдах нетипично для косаток.

Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) после проверки по факту содержание косаток и белух в бухте Средней Приморского края возбудило административные дела "за невыполнение требований по оборудованию участка водного объекта, очистке акватории от загрязнений, проведению государственной экологической экспертизы".

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