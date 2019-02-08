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08.02.19 13:03

Товарооборот в зоне таможни Севастополя упал на фоне геополитических изменений

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Товарооборот в зоне деятельности Севастопольской таможни в 2018 году сократился по сравнению с 2017 годом на 36% из-за негативного геополитического фона, сообщила в пятницу пресс-служба таможни со ссылкой на результаты итогового совещания.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе таможни, внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни по итогам 2018 года составил $83,79 млн, в 2017-м - $131,9 млн. Таким образом, в минувшем году показатель снизился на 36,5%. В том числе экспорт составил $59,89 млн, или 71% от общего объема товарооборота, импорт - $23,9 млн, или 29%.

Общий вес перемещаемых товаров снизился на 39% в сравнении с 2017 годом и составил 383,979 тыс. тонн (2017 год - 630,479 тыс. тонн).

"2018 год характеризовался негативным геополитическим фоном, в том числе с Украиной, неустойчивым ценовым трендом по профилирующим позициям внешней торговли, отрицательной динамикой курса рубля, усилением "санкционного" давления. Так, загрузка портовых мощностей Севастополя в настоящее время составляет 6% от максимальной, в связи с чем объем экспортно-импортных операций в регионе деятельности таможни снизился по сравнению с 2017 годом на 36%. Но, несмотря на непростые экономические и политические условия, нам удалось достичь выполнения контрольного показателя по формированию доходной части федерального бюджета", - цитирует пресс-служба начальника таможни Александра Иофика.

Основными странами-контрагентами Севастополя при импорте товаров в 2018 году стали Турция (21,4%), Италия (17,6%), Панама (12,6%), Китай (8,2%), Испания (7,4%), Германия (7,2) и Болгария (3,8%), при экспорте - Ливан (36,8%), Сирия (17,5%), Египет (12,2%), Албания(7,6%), Индия (5,6%) и Украина (3,5%).

Ранее сообщалось, что таможни Крыма и Севастополя войдут в состав Южного таможенного управления с 1 июля 2019 года.

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