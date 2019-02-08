Государству предложат выделить 20 млрд рублей на установку газовых счетчиков

08.02.19 13:06

© РИА Новости. Максим Богодвид

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Общественная палата РФ готовит предложения федеральным властям выделить финансовые средства в размере 20 млрд рублей для оснащения панельных домов с газоснабжением газовыми счетчиками во избежание трагедий, подобных взрыву в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря, сообщил секретарь палаты Валерий Фадеев.

"Мы подготовили оценки: чтобы поставить газовые датчики во все панельные дома, которые сыпятся, когда взрывается газ, требуется порядка 20 млрд рублей. По меркам нашей страны и госбюджета это небольшие деньги", - заявил В.Фадеев в пятницу при открытии фотовыставки в Общественной палате под названием "Магнитогорск. Сопереживаем. Помним. Скорбим", приуроченной к 40-му дню трагедии в Магнитогорске.

"Мы будем предлагать Госдуме и правительству, чтобы провести такую работу, чтобы трагедий, по крайней мере, такого масштаба (как в Магнитогорске) никогда не было", - добавил В.Фадеев.

На фотовыставке представлены фотографии региональных СМИ с места обрушения дома, в больницах, пунктах временного размещения и помощи пострадавшим.